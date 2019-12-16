Драка с поножовщиной закончилась ранениями трех человек в Чехове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В городском округе Чехов произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД России.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 16 декабря. Между работниками склада завязался конфликт, в ходе которого был пущен в дело нож.

В результате происшествия пострадали три человека. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщину избили в такси из-за того, что она вмешалась в семейную ссору. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы и кровоподтеки лица.