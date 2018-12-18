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18 декабря, 15:41

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Сотрудница фирмы рассказала о причине обрушения крыши на рабочих в Дзержинском

"Виноваты подрядчики". Сотрудница фирмы – о причинах обрушения крыши в Дзержинском

происшествия эксклюзив

18 декабря, 15:41

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Фото: МЧС России

Сотрудница фирмы, которой принадлежит здание с обрушившейся кровлей в Дзержинске, рассказала о вероятной причине трагедии.

По ее словам, руководство возлагает вину на бригаду, которая ремонтировала кровлю. "Сегодня информация от директора была, что виноваты подрядчики, которые делали ремонт крыши. Утеплитель положили на одну точку, которая не выдержала веса", – поделилась девушка.

ЧП произошло в городе Дзержинский Московской области. При обрушении кровли одного из производственных зданий погибли три человека, всего пострадали 12 человек. По сообщениям СМИ, в здании проводились работы по утеплению крыши. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров, общая площадь здания – 1600 квадратных метров.

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МЧС сообщало, что пострадавшее здание принадлежит ООО "Техно групп" и располагается на улице Академика Жукова. Компания производит вентиляционное и холодильное оборудование.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения. Прокуратура Московской области также проводит проверку. В качестве возможной причины называли нарушение техники безопасности.

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