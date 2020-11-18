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Происшествия

15:26

Названа причина схода вагонов с мазутом во Владимирской области

происшествия

Фото: vk.com/rzd_ru

Причиной схода с рельсов вагонов с мазутом во Владимирской области стала неподключенная к приводу стрелка на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сходу с рельсов", – отметили в ведомстве.

В отношении железнодорожных рабочих принимается решение об избрании им меры пресечения.

Инцидент произошел в районе станции "Новки-1". С рельсов сошли 12 цистерн с мазутом. В результате инцидента также были нарушены габариты двух путей. Сообщалось о смерти одного человека вследствие происшествия.

На месте аварии образовались два нефтяных пятна площадью 2,5 и 10 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что авария не нанесла серьезного вреда экологии.

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