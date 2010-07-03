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В мире

17:11

Спецназ в Тбилиси приступил к разгону протестной акции у здания парламента

происшествия за рубежом

Фото: соцсети

Сотрудники грузинского спецназа начали разгон незаконной акции протеста у здания парламента в Тбилиси. К оппозиционерам применили дубинки, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телекомпании "Рустави 2".

Акция оппозиционеров стартовала возле здания грузинского парламента в понедельник, 18 ноября. Протесты связаны с тем, что парламент Грузии ранее не смог принять поправки в Конституцию, которые бы гарантировали переход к пропорциональной системе выборов.

Противники действующей власти выступают за проведение внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. В воскресенье, 17 ноября, состоялся митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций Грузии, передает "Газета.ру".

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, дестабилизация политической обстановки в Грузии несет угрозу для властей страны. Он подчеркнул, что напряженная ситуация будет только нагнетаться радикалами и их зарубежными сторонниками.

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