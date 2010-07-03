Пожар в автосервисе в Строгине ликвидирован

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Пожар в автосервисе на северо-западе столицы ликвидирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного главка МЧС РФ.

"Возгорание ликвидировано в 10:58 на площади 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.



Из-за пожара полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее появилась информация, что за помощью медиков обратился один человек, однако от госпитализации он отказался.

Накануне пожар произошел в банном комплексе на севере столицы. Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. Из здания были эвакуированы 10 человек.

До этого сообщалось о возгорании в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве.

