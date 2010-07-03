Движение по Проектируемому проезду № 6015 перекрыто из-за пожара

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Движение по Проектируемому проезду № 6015 в Строгине перекрыто из-за пожара в автосервисе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В связи с возгоранием на улице Маршала Прошлякова полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015. Призываем участников движения выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.

По данным столичного главка МЧС России, площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.

В понедельник утром пожар вспыхнул на складе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Внутри автосервиса горят автомобили и оборудование.

