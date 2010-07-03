Площадь пожара на северо-западе столицы увеличилась до 600 кв м

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Площадь пожара на северо-западе столицы увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

"Существует угроза перехода огня на соседние здания, на место пожара едет руководство ГУ МЧС РФ по Москве", – сказали в ведомстве.

Пожар произошел в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горят автомобили и оборудование. Информации о пострадавших не поступало.



Накануне пожар произошел в банном комплексе на севере столицы. Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. Из здания были эвакуированы 10 человек.

До этого сообщалось о возгорании в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве. Площадь пожара в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинской, доме 5, строении 1, составила 5 квадратных метров.

