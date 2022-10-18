Взрыва после падения самолета в дом в Ейске как такового не было – МЧС РФ

Фото: телеграм-канал ГО и ЧС Краснодарского края

Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков.

По его словам, при разрушении разлилось горючее.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

По последним данным, в результате происшествия шесть человек погибли, еще 19 пострадали. Остается не установлена судьба шести жильцов дома.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. Позже пожар полностью потушили.



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