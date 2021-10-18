Адвокат Романа Ковалева рассказал о возможном иске к избившим его пассажирам

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Адвокат Евгений Корчаго в беседе с Москвой 24 рассказал, что в состоянии Романа Ковалева наблюдается положительная динамика, однако говорить о выписке пока рано.

4 октября трое мужчин избили Ковалева в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". По его словам, конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Молодой человек заступился за девушку, в результате чего оказался в больнице. Полицейские оперативно задержали нападавших. Суд арестовал их до 5 декабря и поместил в СИЗО.





Евгений Корчаго адвокат Романа Ковалева Ему сейчас лучше, чем сразу после избиения, но еще достаточно плохо, чтобы быть выписанным врачами. Надеемся, ему удастся полностью вылечиться, но пока еще об этом говорить рано.

По словам адвоката, врачи даже не прогнозируют дату выписки Ковалева, потому что у него достаточно серьезные травмы, переломы и сотрясение мозга.

Обидчики пока не извинились перед Романом, уточнил защитник. "Даже если было бы желание извиниться, это сложно сделать. Он находится в больнице, они – в следственном изоляторе. Поэтому пока официально никаких извинений ни Роман, ни сторона защиты не получали. Посмотрим, как будет дальше", – сказал он.

Адвокат добавил, что вместе с Романом они обсуждают возможность подать гражданский иск к людям, которые его избили.

"Мы обсуждали с ним этот вопрос. Конечно же, он сказал мне: "Я в принципе в этой ситуации не про деньги". Тем не менее я рекомендовал ему не отказываться от этого", – подчеркнул Евгений Корчаго.





Евгений Корчаго адвокат Романа Ковалева После того как его выпишут, его ждет длительная реабилитация, которая может стоить немаленьких денег, поэтому вопрос о заявлении гражданского иска в рамках уголовного дела обсуждался мной с Романом, в дальнейшем мы будем принимать конкретное решение по цифрам.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Награждение происходило в больнице, где молодой человек сейчас находится на лечении. По словам Бастрыкина, мужественный поступок Ковалева достоин самой высокой морально-нравственной оценки.