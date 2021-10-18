Адвокат Романа Ковалева рассказал о возможном иске к избившим его пассажирам

18:03
Фото: 77.мвд.рф
Адвокат Евгений Корчаго в беседе с Москвой 24 рассказал, что в состоянии Романа Ковалева наблюдается положительная динамика, однако говорить о выписке пока рано.
4 октября трое мужчин избили Ковалева в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". По его словам, конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Молодой человек заступился за девушку, в результате чего оказался в больнице. Полицейские оперативно задержали нападавших. Суд арестовал их до 5 декабря и поместил в СИЗО.
По словам адвоката, врачи даже не прогнозируют дату выписки Ковалева, потому что у него достаточно серьезные травмы, переломы и сотрясение мозга.
Обидчики пока не извинились перед Романом, уточнил защитник. "Даже если было бы желание извиниться, это сложно сделать. Он находится в больнице, они – в следственном изоляторе. Поэтому пока официально никаких извинений ни Роман, ни сторона защиты не получали. Посмотрим, как будет дальше", – сказал он.
Адвокат добавил, что вместе с Романом они обсуждают возможность подать гражданский иск к людям, которые его избили.
"Мы обсуждали с ним этот вопрос. Конечно же, он сказал мне: "Я в принципе в этой ситуации не про деньги". Тем не менее я рекомендовал ему не отказываться от этого", – подчеркнул Евгений Корчаго.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага". Награждение происходило в больнице, где молодой человек сейчас находится на лечении. По словам Бастрыкина, мужественный поступок Ковалева достоин самой высокой морально-нравственной оценки.
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