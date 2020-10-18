Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе обуви в Воронеже на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 21:40 (мск) ликвидация открытого горения на площади 1 275 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекались 62 человека и 22 единицы техники", – рассказали в региональном управлении МЧС.

По словам представителя ведомства, от министерства на место происшествия были направлены 54 человека и 18 единиц техники.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Обувной склад на Иркутской улице Воронежа загорелся вечером воскресенья, 18 октября. Информация поступила в экстренные службы тогда, когда огонь охватил уже 500 квадратных метров.

В городе Клин Московской области ранее 18 октября загорелся цех по производству мебели. Пожару был присвоен повышенный, второй, номер сложности, его площадь составила 700 квадратных метров.

