Дербентский коньячный завод загорелся в Дагестане

Фото: МЧС России по Республике Дагестан

Пожар вспыхнул на Дербентском коньячном заводе, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что загорелся один из цехов завода. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 200 квадратных метров.

В республиканском главке МЧС добавили, что открытое горение в настоящее время удалось потушить.

Ранее очевидцы сообщили о густом черном дыме в торговом центре в Подмосковье. По их словам, открытого горения не было.

Из здания эвакуировали 2 350 человек, в том числе 180 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

