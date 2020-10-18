Сын Черчесова получил травму после удара в голову

19:49 (обновлено 18.10.2020 20:11)
Фото: instagram.com/stanisov
Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил травму на футбольном матче. Сообщается, что Станислав Черчесов-младший пострадал от удара в голову, передает RT.
Станислав выступает на позиции вратаря в клубе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Олимп-Долгопрудный". В матче с "Родиной" он получил удар коленом в челюсть.
Игроку потребовалась госпитализация, от удара он потерял сознание. В пресс-службе "Олимпа-Долгопрудного" заявили, что Черчесов пришел в себя, однако все равно будет обследован в больнице.
Позднее в команде уточнили, что у игрока выявлено сотрясение мозга, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом нижней челюсти.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать в команду игрока "Спартака" Александра Соболева из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Позже игроки нашли общий язык, и Соболев дебютировал за сборную, забив в первом же матче.
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