Черчесов прокомментировал поражение сборной России от Швеции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сборная России имела преимущество в начале первого тайма в матче с Швецией, сообщил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча.

Он отметил, что в первой половине встречи ничто не предвещало пропущенного гола. Черчесов подчеркнул, что несмотря на это, команда продолжила играть, а во втором тайме были сделаны запланированные замены.

"Контрольный матч для того и есть, чтобы проверить тех или иных игроков в сочетаниях. <…> С одной стороны, есть результат, который нас не устраивает, с другой стороны – есть интересная информация, которую мы должны правильно проанализировать и отработать", – подчеркнул Черчесов.

По его словам, второй гол также возник из ничего. Черчесов отметил, что он усугубил ситуацию, однако его команда боролась до конца.

"Мы до конца боролись, забили гол, но времени не хватило. Еще раз говорю: такие матчи бывают у всех команд, другое дело – как это правильно перелопатить и анализ сделать", – заявил Черчесов.

Сборная России проиграла товарищеский матч со сборной Швеции со счетом 1:2. Голы соперника на счету у Александра Исака и Маттиаса Юханссона. В конце встречи форвард "Спартака" Александр Соболев забил единственный мяч сборной России в этом матче.