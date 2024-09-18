13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА в Тверской области

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В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 13 человек после падения обломков БПЛА в Торопце Тверской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его данным, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время помощь оказывается в полном объеме. Врачи осматривают еще 15 человек. Помимо этого, в пунктах временного размещения дежурят медики. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Ночью 18 сентября сообщалось, что в Торопце в результате падения обломков БПЛА возник пожар. Российские силы ПВО отражали массовую атаку дронов, поэтому губернатор региона Игорь Руденя сообщил о частичной эвакуации граждан.

Позже стало известно, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Руденя сообщил, что правительство Тверской области поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору и всем, кому это потребуется.

Он добавил, что доступ в Торопец открыт с 12:00. Тех, кто решил вернуться в свои дома, будут доставлять автобусами. Кроме того, в населенном пункте действуют все коммунальные службы и необходимая инфраструктура, включая газ, электричество, водоотведение. В пострадавших от падения обломков БПЛА зданиях будут проведены ремонты.