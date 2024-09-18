Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском МО Тверской области

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Работа школ и детских садов приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября. Об этом сообщила администрация школы на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что местных жителей город Торопец Тверской области частично эвакуируют из-за массовой атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что проводятся все необходимые мероприятия, а ситуация находится на контроле.

До этого сообщалось, что в Торопце в Тверской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар, проводится его локализация.