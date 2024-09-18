Несколько человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА на Торопец Тверской области

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Несколько человек обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на город Торопец Тверской области. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Так, граждане обратились в больницы с легкими травмами и с симптомами обострения хронических заболеваний. Всего в Торопце развернули 3 пункта расположения бригад скорой медпомощи, добавил губернатор Игорь Руденя.

"Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", – указал он.

Руденя добавил, что доступ в Торопец открыт с 12 часов. Тех, кто решил вернуться в свои дома, будут доставлять автобусами. Кроме того, в населенном пункте действуют все коммунальные службы и необходимая инфраструктура, включая газ, электричество, водоотведение. В пострадавших от падения обломков БПЛА зданиях будут проведены ремонты.

Руденя также указал на большую работу личного состава Минобороны РФ, который ликвидирует последствия пожара. Сотрудники местного ОМВД обеспечивают правопорядок на улицах города.

Пожар в результате падения обломков БПЛА возник в городе ночью 18 сентября. Российские силы ПВО отражали массовую атаку дронов, поэтому губернатор региона сообщил о частичной эвакуации граждан.

