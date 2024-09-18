Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в Торопце после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Инцидент Тверь и Тверская Область"

Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказания им помощи после атаки БПЛА в Торопце. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Исполняющий обязанности прокурора региона Евгений Денисов взял на личный контроль соблюдение прав жителей и оказание им помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, уточнили в прокуратуре.

В случае необходимости граждане могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (910) 531-91-00.

Обломки БПЛА упали в Торопце в ночь на 18 сентября, в результате чего возник пожар. На место происшествия для локализации возгорания направили спасателей.

Позже из-за массовой атаки БПЛА горожан частично эвакуировали. Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что проводятся необходимые мероприятия, а ситуация находится на контроле.

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановлена работа школ и детских садов.