18 сентября, 11:53Происшествия
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан в Торопце после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Инцидент Тверь и Тверская Область"
Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказания им помощи после атаки БПЛА в Торопце. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Исполняющий обязанности прокурора региона Евгений Денисов взял на личный контроль соблюдение прав жителей и оказание им помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, уточнили в прокуратуре.
В случае необходимости граждане могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (910) 531-91-00.
Обломки БПЛА упали в Торопце в ночь на 18 сентября, в результате чего возник пожар. На место происшествия для локализации возгорания направили спасателей.
Позже из-за массовой атаки БПЛА горожан частично эвакуировали. Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что проводятся необходимые мероприятия, а ситуация находится на контроле.
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