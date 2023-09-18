18 сентября, 19:00Происшествия
В Геленджике загорелись 1 000 квадратных метров леса
Фото: 123RF/toa55
В Геленджике в лесу загорелась трава и кустарники на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Информация о пожаре поступила 18 сентября в 14:00. Спустя 43 минуты на место приехало первое пожарно-спасательное подразделение. Сотрудники МЧС оценили площадь возгорания в тысячу "квадратов".
Для тушения пожара из аэропорта Краснодара в 15:51 вылетел вертолет Ми-8. К 17:25 было сброшено четыре обжима объемом 12 тонн воды. В ликвидации пожара задействованы 118 человек и 11 единиц техники.
Ранее днем 17 сентября сухая трава загорелась в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе. В 18:40 по московскому времени пожар был локализован.
На тот момент к тушению возгорания были привлечены 65 человек личного состава и 19 единиц техники.
В 22:54 возгорание сухой травы, охватившее 2 тысячи квадратных метров, было полностью потушено.
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