В Геленджике загорелись 1 000 квадратных метров леса

Фото: 123RF/toa55

В Геленджике в лесу загорелась трава и кустарники на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила 18 сентября в 14:00. Спустя 43 минуты на место приехало первое пожарно-спасательное подразделение. Сотрудники МЧС оценили площадь возгорания в тысячу "квадратов".

Для тушения пожара из аэропорта Краснодара в 15:51 вылетел вертолет Ми-8. К 17:25 было сброшено четыре обжима объемом 12 тонн воды. В ликвидации пожара задействованы 118 человек и 11 единиц техники.

Ранее днем 17 сентября сухая трава загорелась в садоводческом товариществе "Мечта" в Анапе. В 18:40 по московскому времени пожар был локализован.

На тот момент к тушению возгорания были привлечены 65 человек личного состава и 19 единиц техники.

В 22:54 возгорание сухой травы, охватившее 2 тысячи квадратных метров, было полностью потушено.

Спасатели локализовали пожар на северо-востоке Москвы