В НМТП заявили, что возгорания на их территориях не было

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Возгораний на территории "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) и компаний, входящих в группу в Новороссийске, не было. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении отметили, что угрозы работы предприятий НМТП также не было.

Деревянные палеты вспыхнули в грузовом терминале Новороссийска на улице Маркова утром 18 августа. Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В 10:33 возгорание было локализовано.

В 12:21 пожар потушили. В борьбе с огнем задействовали 42 спасателя и 14 единиц специальной техники.

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске