Грузовой терминал загорелся на площади 1,3 тыс "квадратов" в Новороссийске

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Деревянные палеты вспыхнули в грузовом терминале Новороссийска, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Маркова. Первые пожарные подразделения отправили на место инцидента в 09:03 по московскому времени, они прибыли в 09:11.

В 10:33 пожар был локализован. В сообщении уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 42 спасателя и 14 единиц техники.

Ранее двухпалубная яхта загорелась в Санкт-Петербурге. К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 32 человека.

Затем Северно-Западная транспортная прокуратура заявила, что судно принадлежало компании "ВИП-Флот". Там предположили, что причиной пожара мог стать неисправный генератор.

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