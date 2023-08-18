Пожар в грузовом терминале в Новороссийске потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью справились с огнем в грузовом терминале в Новороссийске. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По информации ведомства, в 10:44 спасатели ликвидировали открытое горение.

"В 12:21 пожар в Новороссийске по улице Маркова потушен. Погибших и пострадавших нет", – сообщается в публикации.

Южная транспортная прокуратура в своем аккаунте сообщила, что намерена провести проверку по данному инциденту.

В свою очередь, в беседе с ТАСС Объединенная зерновая компания отметила, что происшествие не нарушило режим работы "Новороссийского комбината хлебопродуктов".

18 августа деревянные палеты вспыхнули в грузовом терминале Новороссийска, площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Первые пожарные подразделения отправили на место инцидента в 09:03 по московскому времени, они прибыли в 09:11.

В 10:33 пожар был локализован. В сообщении МЧС говорилось, что в борьбе с огнем пришлось задействовать 42 спасателя и 14 единиц специальной техники.



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