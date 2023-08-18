Пожар в цехе по переработке древесины в Амурской области ликвидирован

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Возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Февральске в Амурской области ликвидировали, сообщает ТАСС.

Огонь удалось потушить в 13:10 по местному времени (07:10 мск). В его ликвидации были задействованы более 20 человек, а также 7 единиц техники.

Прокуратура в связи с ЧП проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Пожар вспыхнул 17 августа. Сперва он охватил более тысячи квадратных метров, а затем площадь достигла 3,6 тысячи "квадратов". В результате возгорания повреждены здание цеха по всей площади, техника, технологическое оборудование, готовая продукция и емкость с маслом объемом около 15 кубических метров.

Спасатели не допустили распространение огня на лесозаготовительную продукцию, которая находилась на территории горящего здания.

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске