Пожар произошел в цехе по переработке древесины в Амурской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пожар произошел в цехе по переработке древесины в Февральске Амурской области. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи "квадратов". Экстренные службы рассказали о происшествии.

"Площадь возгорания составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на то что очаг был оперативно локализован в первый час тушения, открытое горение пока не сбито. Пострадавших нет", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Ранее стало известно о пожаре в гипермаркете "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ в Усть-Илимске Иркутской области. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. До прибытия пожарной бригады из здания самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.

К борьбе с огнем привлекли семь пожарных расчетов, 18 человек были задействованы в тушении.



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