В Иркутской области произошел крупный пожар в гипермаркете

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В Усть-Илимске Иркутской области пожарные тушат крупное возгорание, которое произошло в гипермаркете "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Площадь пожара в данный момент составляет 800 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, никто не пострадал.

Всего в тушении огня задействовано семь пожарных расчетов, 18 человек, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на пришвартованной двухпалубной яхте на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Горение было зафиксировано в техническом помещении на площади в 50 квадратных метров. В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что причиной пожара мог стать неисправный генератор судна.