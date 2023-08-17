Пожар на двухпалубной яхте в Санкт-Петербурге локализовали

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Спасатели локализовали возгорание на пришвартованной двухпалубной яхте на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По информации ведомства, горение было зафиксировано в техническом помещении на площади в 50 квадратных метров.

"В 18:50 пожар локализован", – говорится в сообщении.

О возгорании на яхте стало известно вечером 17 августа. В МЧС РФ сообщали, что ЧП с судном размером 4 на 9 метров произошло в Петроградском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Позже Северно-Западная транспортная прокуратура установила, что судно принадлежало компании "ВИП-Флот". Там предположили, что причиной пожара мог стать неисправный генератор.

