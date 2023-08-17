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13:40

Происшествия

Открытое горение ликвидировали в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение было ликвидировано в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом информирует сайт ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"В 12:49 [объявлена] ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

Утром 17 августа на улице Мурадовой в поселке Семендер вспыхнул пожар. Пламя охватило мансардный этаж и кровлю здания на площади 700 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек, еще 15 человек спасли.

Позже пожарные МЧС локализовали возгорание. Сначала ликвидировали очаги пламени в квартирах на третьем и четвертом этажах здания, затем силы были переброшены на мансардный этаж.

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