Открытое горение ликвидировали в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение было ликвидировано в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом информирует сайт ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"В 12:49 [объявлена] ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

Утром 17 августа на улице Мурадовой в поселке Семендер вспыхнул пожар. Пламя охватило мансардный этаж и кровлю здания на площади 700 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек, еще 15 человек спасли.

Позже пожарные МЧС локализовали возгорание. Сначала ликвидировали очаги пламени в квартирах на третьем и четвертом этажах здания, затем силы были переброшены на мансардный этаж.