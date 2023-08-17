Пожар вспыхнул на строящейся ледовой арене в центре Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар произошел на строящейся ледовой арене в центре Екатеринбурга, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

С территории эвакуировались 200 человек. Сама арена расположена на улице Степана Разина.

"Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Газодымозащитная служба выявила очаг возгорания, огонь был локализован на площади 10 квадратных метров. Выяснилось, что на шестом этаже воспламенились лакокрасочные материалы и утеплитель.

"УГМК-Арена" строится еще с 2019 года. Объект расположен на территории недостроенной телебашни. Специалисты планировали завершить работы к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Однако позже это было отложено на декабрь 2024-го.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном доме на улице Мурадовой в Махачкале началось возгорание. В ГУ МЧС РФ по Дагестану заявили, что огонь вспыхнул на мансардном этаже и кровле здания. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек, еще 15 человек спасли.

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