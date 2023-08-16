11:58Происшествия
Власти Югры подтвердили гибель двух человек при взрыве на Талинском месторождении
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Количество жертв взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до двух. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. <...> К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха продолжается оказание помощи пятерым пострадавшим. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Лечению пострадавших содействую специалисты НМИЦ хирургии имени Вишневского.
Взрыв на нефтегазовом месторождении в Югре произошел вечером 14 августа. Согласно предварительно версии, там во время ремонта случился прорыв паронефтяного облака, которое затем загорелось.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека").
Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре
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