Власти Югры подтвердили гибель двух человек при взрыве на Талинском месторождении

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество жертв взрыва на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до двух. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. <...> К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха продолжается оказание помощи пятерым пострадавшим. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Лечению пострадавших содействую специалисты НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Взрыв на нефтегазовом месторождении в Югре произошел вечером 14 августа. Согласно предварительно версии, там во время ремонта случился прорыв паронефтяного облака, которое затем загорелось.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека").



Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре