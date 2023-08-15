Росприроднадзор не обнаружил разлива нефти после взрывов на Талинском месторождении

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Росприроднадзор не зафиксировал разлива нефти на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где прогремело два взрыва и произошел пожар. Об этом рассказала в телеграм-канале глава ведомства Светлана Радионова.

"На участке компания "Пакер Сервис" (поставщик нефтесервисных услуг) реализовала работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины. Во время взрывов и возгорания разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано", – отметила глава Росприроднадзора.

Однако, как рассказала Радионова, случился выхлоп газово-воздушной фракции. В связи с этим ведомственные эксперты взяли образцы почвы и воздуха на месте происшествия. Детали об экологическом ущербе сообщат по результатам исследований.

Ранее взрывы на Талинском месторождении прогремели в понедельник, 14 августа, в вечернее время суток. По информации следствия, во время ремонта случился прорыв паронефтяного облака, которое после загорелось. Как утверждает СК, погибло двое граждан, а еще шесть пострадали. Из-за взрывов завели уголовное дело по части 2 статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека").

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