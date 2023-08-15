Названа причина ЧП на месторождении в Югре

Фото: Следственный комитет РФ

Взрыв на нефтегазовом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-строительных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Югре.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ЧП произошло вечером 14 августа в Октябрьском районе Югры на участке месторождения нефти, расположенном на 80-м километре автодороги Нягань – Талинка. В СК заявили, что вследствие нарушения правил безопасности при проведении работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое затем воспламенилось.

Уточнялось, что два человека погибли при чрезвычайном происшествии (ЧП) на Талинском месторождении в Югре. Еще пять человек доставили в больницу.

Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре