Гособвинение попросило приговорить к 9 годам колонии топ-менеджера "Рольфа"

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Прокурор попросил приговорить к 9 годам колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, обвинение попросило назначить ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Слушанье проходило в Черемушкинском суде Москвы.

Кайро был задержан 28 июня 2019 года. По версии следствия, Кайро в 2014 году участвовал в незаконных валютных операциях. Ущерб оценивают в четыре миллиарда рублей. Вину мужчина не признал.

Басманный районный суд отправил его под домашний арест. В 2022 году Химкинский суд Подмосковья взыскал с владельца компании "Рольф" Сергея Петрова, также фигурирующего в деле, почти 20 миллиардов рублей.

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