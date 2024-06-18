Голубев: риск распространения пожара в Азове на другие объекты отсутствует

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Рисков распространения огня на иные объекты в Азове, а также угроз для местных граждан пока не выявлено. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд", – уточнил он.

Также, как заявил глава региона, эксперты Роспотребнадзора осуществляют анализ состояния окружающей среды и пока они не зафиксировали серьезных концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

О пожаре на резервуарах с нефтепродуктами в Азове стало известно утром 18 июня. Голубев добавил, что возгорание произошло в результате атаки дронов. Предварительно, по его словам, никто не пострадал.

Спустя время появилась информация, что огонь распространился на площади 5 000 кубических метров. Однако после в МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составляет 3 200 кубических метров. Сейчас на месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники, которые продолжают тушить возгорание.

