Шесть домовладений и линия электропередачи повреждены при обстреле села под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть домовладений, легковой автомобиль и линия электропередачи повреждены в результате обстрела села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что раненому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Его жизни ничего не угрожает", – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что село Солохи обстреляли со стороны Украины. В результате пострадал один человек.

Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела населенного пункта Теткино в Курской области. Ведомство выяснит и зафиксирует все обстоятельства данного инцидента.