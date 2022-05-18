Один военный погиб, 13 пострадали в результате атаки боевиков на востоке Таджикистана

Фото: ТАСС/AP/Didor Sadulloev

Вооруженные боевики совершили нападение на колонну сил госкомитета нацбезопасности Таджикистана на востоке республики, в результате один военный погиб, 13 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Один офицер госкомитета нацбезопасности, 13 солдат ранены в ходе нападения вооруженной преступной группировки в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на колонну госкомитета", – сказали в ведомстве.

По данным пресс-центра, порядка 200 организованных боевиков, располагающих всеми видами оружия, заблокировали пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района, а также перекрыли трассу Душанбе – Хорог. Отмечается, что боевики заранее готовились к акции, доставив из-за рубежа оружие на территорию Таджикистана.

"Правоохранительные органы ГБАО неоднократно заявляли на митингах, в беседах с представителями общественности и членами ОПГ, призывая их и через СМИ к сдаче огнестрельного оружия, отказу от вооруженного сопротивления конституции, но бандиты не ответили", – указали в МВД.

Для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в районе была проведена антитеррористическая операция, в результате которой были задержаны 78 боевиков. В ведомстве уточнили, что 70 из них были вооружены, 11 – ранены.

Правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также коктейлей Молотова. В отношении задержанных боевиков было возбуждено уголовное дело. В ходе операции гражданское население не пострадало.

По данным полиции, в текущий момент в районе спокойная обстановка. Население вернулось к повседневной деятельности, общественный транспорт и социальная инфраструктура возобновили работу.

12 апреля два мирных жителя Киргизии пострадали в результате перестрелки военнослужащих на границе с Таджикистаном. Причиной конфликта стало то, что таджикский пограничный наряд пересек линию рубежа.