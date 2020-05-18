Полиция арестовала в Сочи мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора

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Решением Адлерского районного суда на трое суток арестован мужчина, который хотел убежать из обсерватора в Сочи. Ранее его поместили в учреждение на карантин, заявили ТАСС представители Краснодарского краевого суда.

До этого в соцсетях был размещен ролик, где видно, как человек пытается скрыться от полиции. Как объяснили в местной администрации, 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе.

В результате мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, ему назначен штраф 15 тысяч рублей, а также административный арест на трое суток. На заседании гражданин признал вину.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее стало известно, что 65 пляжей санаториев Сочи будут открыты с 1 июня.