Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:24

Полиция арестовала в Сочи мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора

происшествия безопасность

Фото: телеграм-канал Mash

Решением Адлерского районного суда на трое суток арестован мужчина, который хотел убежать из обсерватора в Сочи. Ранее его поместили в учреждение на карантин, заявили ТАСС представители Краснодарского краевого суда.

До этого в соцсетях был размещен ролик, где видно, как человек пытается скрыться от полиции. Как объяснили в местной администрации, 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе.

В результате мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, ему назначен штраф 15 тысяч рублей, а также административный арест на трое суток. На заседании гражданин признал вину.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее стало известно, что 65 пляжей санаториев Сочи будут открыты с 1 июня.

В России выявлено 290 678 случаев COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать