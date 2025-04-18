Пострадавшая после нападения ученика в Люберцах педагог остается в больнице

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Педагог, пострадавшая от нападения подростка в подмосковных Люберцах, до сих пор находится в больнице. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Состояние пострадавшей учительницы оценивается как средней степени тяжести, уточнили в министерстве. Врачи продолжают оказывать женщине всю необходимую медицинскую помощь.

В четверг, 17 апреля, 13-летний мальчик напал на учителя во время урока в школе, расположенной на улице Академика Северина в поселке Мирном. Ученик ударил педагога молотком по голове, когда та писала задание на доске. После этого подросток скрылся с места происшествия.

Однако через некоторое время сотрудники полиции нашли его и доставили в учебное заведение для дальнейшего разбирательства, а пострадавшую госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, а школьник будет поставлен на профилактический учет.

