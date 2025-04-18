18 апреля, 11:12Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о расследовании нападения подростка на учителя в Подмосковье
Фото: телеграм-канал Mash
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет по делу о нападении школьника с молотком на учителя в городе Люберцы Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Подросток 2012 года рождения ударил преподавателя молотком по голове, когда она писала задание на доске во время урока. После он убежал из школы и скрылся. Вскоре его нашли правоохранительные органы. Учитель получила травмы и попала в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются. Школьника поставят на профилактический учет.
Сообщалось, что семья у напавшего школьника благополучная.