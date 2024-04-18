18 апреля, 23:57Происшествия
Авария с участием трех автомобилей произошла на Большой Очаковской улице
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Три автомобиля столкнулись на Большой Очаковской улице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На Большой Очаковской улице (в районе пересечения с 1-м Очаковским переулком) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Там также сообщили, что движение в районе происшествия затруднено незначительно.
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До этого четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля и автобуса на Волгоградском проспекте в Москве.
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