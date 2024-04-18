Авария с участием трех автомобилей произошла на Большой Очаковской улице

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Три автомобиля столкнулись на Большой Очаковской улице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Большой Очаковской улице (в районе пересечения с 1-м Очаковским переулком) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Там также сообщили, что движение в районе происшествия затруднено незначительно.

Ранее в центре Москвы две машины поочередно наехали на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась.

До этого четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля и автобуса на Волгоградском проспекте в Москве.

Инцидент произошел в районе дома № 25 днем 16 апреля. Там столкнулись грузовик и автобус маршрута Т27 коммерческого перевозчика "Таксомоторный парк № 20".