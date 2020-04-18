Исполняющего обязанности замглавы Хакасии задержали по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков был задержан. Его подозревают в получении взятки. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно, что задержание прошло в Абакане 17 апреля.

"Он (Новиков – прим.ред.) подозревается в получении взятки. Возбуждено уголовное дело", – передает пресс-служба слова главы Хакасии Валентина Коновалова.

В правительстве региона отметили, что в данный момент следственные действия по факту произошедшего продолжаются.

Ранее был задержан вице-губернатор Кировской области. Андрея Плитко подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

20 марта в Бурятии начальника полиции задержали за взятку в 8 миллионов рублей. В то же время суд Барнаула арестовал заместителя главы администрации.