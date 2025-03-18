СК выявил два убийства женщин военными ВСУ в Курской области

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Следственный комитет России выявил еще два убийства женщин военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Следователи установили, что в августе 2024 года ВСУ, незаконно проникнув на территорию региона, провели намеренный обстрел двух автомобилей мирных жителей. В машинах находилась семья, которая пыталась эвакуироваться из села Куриловка. В результате атаки погибла беременная женщина.

Вторую женщину военные Украины убили в феврале текущего года в селе Погребки. В подвале жилого дома они нашли пожилую супружескую пару и бросили туда гранату, нанеся им ранения. После этого женщину убили на глазах у ее мужа, добавила Петренко.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством восьми мирных жителей Суджанского района. Следствие выявило, что преступление было совершено украинскими военнослужащими не позднее августа прошлого года.

В рамках предварительного следствия ведомством будут установлены и привлечены к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.