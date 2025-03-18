11 человек пострадали при ДТП с автобусом в Якутске

Фото: телеграм-канал Sakhapress

Автобус и "КамАЗ" столкнулись на одном из перекрестков в Якутске, в результате чего пострадали 11 человек, включая 4 детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.

"Службой скорой помощи семеро взрослых доставлены в Республиканскую больницу № 2 – ЦЭМП, четверо детей – в педиатрический центр Республиканской больницы № 1 – НЦМ", – подчеркнуло ведомство.

В Минздраве добавили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее ДТП с участием микроавтобуса произошло на 773-м километре автодороги Р-217 в Дагестане. В результате были госпитализированы 10 человек.

По предварительным данным, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с "КамАЗом", Toyota RAV4 и пассажирским ГАЗ-322132.

