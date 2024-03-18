Силы ПВО сбили беспилотник над Крымом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Дрон обнаружили в небе над регионом около 21:30 по московскому времени. По данным ведомства, его запустили с украинской стороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.

До этого беспилотник сбили над территорией Воронежской области. Незадолго до этого в регионе объявили предупреждение об опасности. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

