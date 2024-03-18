18 марта, 22:29Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Крымом – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Дрон обнаружили в небе над регионом около 21:30 по московскому времени. По данным ведомства, его запустили с украинской стороны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.
До этого беспилотник сбили над территорией Воронежской области. Незадолго до этого в регионе объявили предупреждение об опасности. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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