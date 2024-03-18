Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 22:29

Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Крымом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Дрон обнаружили в небе над регионом около 21:30 по московскому времени. По данным ведомства, его запустили с украинской стороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.

До этого беспилотник сбили над территорией Воронежской области. Незадолго до этого в регионе объявили предупреждение об опасности. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика