В РФ разработали умную метеостанцию для беспилотников

Фото: телеграм-канал "Обозреватель БПЛА"

В России появилась умная станция "Метеосоник", которая поможет беспилотникам совершать полеты с учетом погодных условий. Руководитель проекта Олег Кудрявцев рассказал о новой разработке RT.

Он уточнил, что станцию создали инженеры подмосковной организации. По его словам, "Метеосоник" способен составлять краткосрочные прогнозы с помощью нейросети, анализируя температуру и скорость ветра. Затем эти данные отправляются пользователю, объяснил Кудрявцев.

"Станция может использоваться для корректировки полетного задания БПЛА в конечную точку или в интересах правоохранительных органов и специальных служб при наведении дронов на цель. Ее можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах", – отметил он.

Стоимость такой станции не превышает 60 тысяч рублей. Кудрявцев обратил внимание, что "Метеосоник" отличается высоким уровнем точности и прогнозированием на основе искусственного интеллекта.

Ранее разработчики внедрили в роботизированные станции обслуживания беспилотников "Русдронопорт" технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому полеты БПЛА можно организовать в автономном режиме без привлечения внешнего пилота. Записанные во время полета данные передаются на станцию, после чего их можно проанализировать.



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