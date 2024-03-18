Порядка 15 человек могут находиться под завалами горной породы в Приамурье

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Под завалами горной породы в Амурской области могут находиться 15 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, под завалом находится 15 человек", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура Зейского района организовала проверку об исполнении требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Проверку в связи с произошедшим также организовал региональный главк Следственного комитета (СК) РФ, сообщается на его сайте.

Сейчас следственная группа осматривает место происшествия. Для помощи следователям на место ЧП отправили криминалистов из регионального управления СК.

Об инциденте на руднике стало известно около 19:20 по московскому времени. Речь шла об объекте, принадлежащем горно-гидрометаллургическому комбинату региона. Во время ЧП там находились более 10 человек.

Сразу после произошедшего к руднику отправились 25 спасателей МЧС РФ. Предполагалось, что без связи в шахте остались примерно 13 человек.

