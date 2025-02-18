В ЛНР задержан сотрудник скорой помощи, наводивший удары ВСУ по жилым домам

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудника скорой помощи, который помогал украинским военным наводить удары по жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает ТАСС.

По данным спецслужб, гражданин Украины, проживающий в ЛНР, помогал украинским спецслужбам собирать информацию о местоположении подразделений российской армии. Мужчина рассказал региональному УФСБ, что более 30 лет работал на подстанции скорой помощи в Кременной и передавал все имеющиеся у него данные через товарища, который уехал в 2022 году на Украину.

"Предприниматель. В свое время помогал военнослужащим ВСУ со стройматериалами. Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ", – заявил злоумышленник, объясняя роль своего товарища в данной схеме.

После того как задержанный передавал информацию украинской стороне, Вооруженные силы Украины наносили удары по жилым объектам.

"Мой дом пострадал, соседский дом пострадал, дом тещи пострадал. Прилеты были точные. Летело по гражданскому населению", – добавил злоумышленник.

В результате на него было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

В январе был задержан житель Севастополя за сбор данных об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота для военной разведки Украины. Эти сведения предназначались для нанесения ударов по российским военным объектам, уточняет ЦОС ФСБ.

В ведомстве добавили, что мужчина по своей воле вступил в иностранный чат-контакт в мессенджере Telegram, который курировался Главным управлением разведки Минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. В связи с этим на него завели дело о госизмене.

