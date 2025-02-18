СК возбудил дело после нападения мужчины на подростка в подъезде дома в Балашихе

Фото: sledcom.ru

Подмосковные следователи возбудили дело по статье "Хулиганство" после нападения мужчины на подростка в подъезде дома в Балашихе, передает пресс-служба областного ГСУ СК РФ.

Расследование началось после публикации соответствующей информации в СМИ. Инцидент произошел 15 февраля. Местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он без причины напал на подростка и толкнул его.

В результате мальчик упал и ударился головой об пол, из-за чего получил сотрясение мозга, уточнили в ведомстве. Там же добавили, что в данный момент следователи и криминалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Москве мужчина избил ногами 15-летнего подростка в вагоне поезда метро. Как выяснила столичная прокуратура, между нападавшим и потерпевшим произошел словесный конфликт, после чего мужчина не менее трех раз ударил подростка ногой в голову и туловище. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

До этого сообщалось о задержании двух 14-летних подростков, которые напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

