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В мире

18 февраля, 05:15

Почти 100 человек скончалось за сутки от коронавируса в Китае

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 72,4 тысячи человек. При этом 1868 заболевших скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее сообщалось о 70,5 тысячи заболевших и 1,7 тысячи погибших.

Отмечается, что 12,5 тысячи заразившихся вирусом COVID-19 полностью излечились и выписаны из больниц.

Всего за прошедшие сутки было выявлено 1886 новых случаев заражения коронавирусом. Также известно о 98 скончавшихся, 1701 заболевшего удалось вылечить.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Сообщалось, что ее планируют госпитализировать.

Гражданка России заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

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