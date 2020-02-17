Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

12:54
Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/EPA
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Она будет госпитализирована. Об этом говорится на официальной странице посольства РФ в Японии в Facebook.
"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России", – отметили в дипмиссии.
Посольство продолжает держать на контроле ситуацию вокруг лайнера. Отмечается, что всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России.
Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 450 человек.
В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин. Будут ли вывозить россиян, пока не известно.
Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.
По последним данным на 17 февраля, число инфицированных в Китае превысило 70,5 тысячи. Количество летальных исходов в Китае – более 1,7 тысячи, выздоровело более 10,8 тысячи человек.
Гражданка России заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess
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