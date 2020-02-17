Еще около 100 случаев коронавируса выявили на лайнере Diamond Princess

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в порту японской Иокогамы, выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом общее число заболевших составило 454 человека, передает "Газета.ру". Отмечается, что данных о гражданстве заразившихся пока нет.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Заразившихся китайской пневмонией граждан эвакуировали на берег, однако вирус до сих пор распространяется по кораблю.

На борту находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей. Ни у кого из них болезнь выявлена не была.

В настоящее время лайнер стоит на карантине. Власти Японии пообещали доставить лекарства на борт.