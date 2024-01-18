Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин назвал его целью атаки дрона

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили "страшную катастрофу", ликвидировав беспилотник в небе над Ленинградской областью. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО "ПНТ") Михаил Скигин.

"Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике", – передал РБК слова Скигина его представитель.

Вместе с этим Скигин поблагодарил Минобороны РФ и Владимира Путина за предотвращение атаки.

Беспилотник в Ленинградской области был обнаружен в ночь на 18 января. Его в небе над регионом сбила система противовоздушной обороны. По информации Минобороны РФ, БПЛА был запущен с украинской стороны.

Губернатор Ленинградской области Александр беглов позже заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Он также добавил, что подробности инцидента выяснились местными властями путем совместной работы с силовыми структурами.

